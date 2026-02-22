Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр обороны Великобритании заявил о желании отправить войска на Украину

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о готовности направить британские войска на Украину в случае достижения мирного соглашения. Об этом он сообщил в интервью The Telegraph.

Источник: NATO

«Я хочу быть министром обороны, который направит британские войска на Украину — потому что это будет означать окончание этой войны. Это будет означать, что мы заключили переговоры о мире на Украине. А безопасная Европа нуждается в сильной, суверенной Украине», — сказал Хили.

Бывший премьер-министр Борис Джонсон 21 февраля в эфире BBC заявил, что Лондон и союзники могли бы направить на Украину небоевые подразделения уже сейчас для подтверждения своих намерений.

Британское правительство совместно с партнерами работает в рамках так называемой «коалиции желающих» над возможной миротворческой миссией. Инициатива была объявлена премьер-министром Киром Стармером в марте 2025 года, координирующую роль играют Франция и Великобритания.

В ноябре 2025 года The Guardian сообщала о готовности британской армии участвовать в миротворческих операциях после завершения конфликта. В январе 2026 года The New York Times писала, что Киев и Вашингтон обсуждали размещение контингента из нейтральных стран либо создание демилитаризованной зоны в рамках урегулирования.

Узнать больше по теме
Биография Джона Хили
У России с Великобританией отношения в последнее время довольно натянутые, а летом 2025 года британское правительство даже объявило РФ «непосредственной и неотложной угрозой». В данном контексте особую роль играет министр обороны Англии Джон Хили: в материале собрали главную информацию об этом чиновнике, выступающем с резкими заявлениями в адрес российской армии.
Читать дальше