Захарова: ЕС не сможет выйти из кризиса без покаяния

«А вот что касается позиции Европейского союза, то, во-первых, он неоднородный, во-вторых, он теперь уже признал так или иначе, хотя, может быть, не так явно расписался в собственных ошибках, но то, что констатировал собственный кризис — точно. И Давос, и Мюнхенская конференция — тому подтверждение в том, что [Европейский союз] находится в кризисном положении, и что никакой солидарности нет, и никакого миропорядка, основанного на правилах, тоже не существует. Не добавили они, правда: он расколот на части или он просто не сформирован? Или это все была изначально их болезненная фантазия. Да, это факт. Они это уже признали», — отметила Захарова.