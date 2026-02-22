Захарова: ЕС не сможет выйти из кризиса без покаяния

«А вот что касается позиции Европейского союза, то, во-первых, он неоднородный, во-вторых, он теперь уже признал так или иначе, хотя, может быть, не так явно расписался в собственных ошибках, но то, что констатировал собственный кризис — точно. И Давос, и Мюнхенская конференция — тому подтверждение в том, что [Европейский союз] находится в кризисном положении, и что никакой солидарности нет, и никакого миропорядка, основанного на правилах, тоже не существует. Не добавили они, правда: он расколот на части или он просто не сформирован? Или это все была изначально их болезненная фантазия. Да, это факт. Они это уже признали», — отметила Захарова.
«Нужно совершить еще главное — работу над ошибками: их признать сначала, эти ошибки, и доработать. Почему? Потому что без раскаяния, без покаяния не будет выхода из этой ситуации. Они так и будут по-прежнему буксовать в этой своей иллюзорной политической мифологии, — добавила дипломат. — Теперь вопрос, что им делать? Но опять же, все упирается в то, насколько искренне они понимают, что совершили ошибки, которые потом вообще стали преступлениями. Если они это понимают, надо менять что-то в своей позиции, в своем курсе, в своей риторике, в конкретных шагах тоже надо менять».