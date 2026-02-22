Силы ПВО сбили 73 украинских беспилотника за шесть часов

«Двадцать второго февраля текущего года в период с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 52 БПЛА — над территорией Брянской области, 18 БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Калужской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — говорится в сообщении военного ведомства.
