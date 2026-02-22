Пушков прокомментировал трехлетний план войны Украины

Он напомнил, что в Киеве поспешили опровергнуть информацию из западных СМИ, что Зеленский дал указание подготовить план ведения войны еще на три года. «Но можно ли верить киевским опровержениям? Ведь понятно, почему было сделано опровержение: Зеленский должен делать перед (президентом США Дональдом) Трампом вид, будто он — за мирные переговоры, а 3-летний план ведения войны этому в корне противоречит», — написал Пушков.