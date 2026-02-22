США могут нанести удар по Ирану в ближайшие дни, пишут СМИ

Агентство Ретейр ранее передавало со ссылкой на американских чиновников, что вооруженные силы США готовятся к возможной долговременной военной операции против Ирана. По их данным, ударам может подвергнуться не только ядерная инфраструктура республики, но также ее государственные учреждения и ведомства по обеспечению безопасности.