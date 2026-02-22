США могут нанести удар по Ирану в ближайшие дни, пишут СМИ

По словам Кириаку, в администрации президента США Дональда Трампа за нанесение удара по Ирану выступают, в частности госсекретарь Марко Рубио и глава министерства войны Пит Хегсет, в то время как против этого высказываются вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард.
Агентство Ретейр ранее передавало со ссылкой на американских чиновников, что вооруженные силы США готовятся к возможной долговременной военной операции против Ирана. По их данным, ударам может подвергнуться не только ядерная инфраструктура республики, но также ее государственные учреждения и ведомства по обеспечению безопасности.