Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США могут нанести удар по Ирану в ближайшие дни, пишут СМИ

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. США могут нанести военный удар по Ирану 23 или 24 февраля, пишет газета Bild со ссылкой на экс-агента ЦРУ Джона Кириаку.

Источник: Reuters

«Бывший агент ЦРУ и информатор Джон Кириаку утверждает, что правительство США тем временем якобы приняло решение о военном ударе (по Ирану — ред.)… источник в Белом доме сообщил ему, что нападение может последовать в понедельник или во вторник», — говорится в материале.

По словам Кириаку, в администрации президента США Дональда Трампа за нанесение удара по Ирану выступают, в частности госсекретарь Марко Рубио и глава министерства войны Пит Хегсет, в то время как против этого высказываются вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард.

Агентство Ретейр ранее передавало со ссылкой на американских чиновников, что вооруженные силы США готовятся к возможной долговременной военной операции против Ирана. По их данным, ударам может подвергнуться не только ядерная инфраструктура республики, но также ее государственные учреждения и ведомства по обеспечению безопасности.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше