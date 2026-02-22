Над регионами России сбили 71 украинский БПЛА

«22 февраля в период с 14:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 29 БПЛА — над территорией Брянской области, 15 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 11 БПЛА, летевших на Москву, 15 БПЛА — над территорией Калужской области, 8 БПЛА — над территорией Белгородской области, 2 БПЛА — над территорией Тульской области и по 1 БПЛА — над территориями Курской и Тверской областей», — говорится в сообщении.
