Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кому в Молдове ипотека не нужна: Депутат ПАС купил квартиру в Кишиневе у друга из Нидерландов — что-то в этой сделке не так

Раду Мариан заключил сделку напрямую без банковского кредита.

Источник: Комсомольская правда

Депутат ПАС Раду Мариан купил квартиру площадью 64 м² за более 1,3 млн леев (около 70 тысяч евро) «у друга из Нидерландов».

Сделку он заключил напрямую без банковского кредита, на основании договора с процентной ставкой.

При подписании договора он внёс аванс 18 тысяч евро, а оставшиеся 52 тысячи ежемесячно выплачивает платежами примерно по 310 евро. Жилье он планирует выплатить в течение 14 лет.

Мариан утверждает, что выплачивает взносы из депутатской зарплаты, накопленных сбережений и доходов, полученных от инвестиций в государственные облигации.

Главное, что ПАСовцы обеспечили хорошие времена себе, а люди с трудом выживают и еле выкраивают деньги на самое необходимое.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Монолог контролера троллейбуса в Кишиневе: «Собачья работа — план сделать нереально, эа это сразу штрафуют, на самый выгодный — 22-й маршрут — начальство сажает только своих кумовьев».

А план — 300 проданных билетов в час, а почти все пассажиры с проездными, пенсионными удостоверениями или с «ксивами» (далее…).

Эксперт на примерах подсчитал рост налога на недвижимость в Молдове после переоценки: «Это ужас — платить придется почти в три раза больше!».

Недавно власти объявили о завершении переоценки более 6 миллионов объектов недвижимости (далее…).

Понаехали: Почему в Кишиневе и его пригородах живёт больше населения, чем во всей Молдове.

Население Молдовы концентрируется в центре страны (далее…).