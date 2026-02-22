Кому в Молдове ипотека не нужна: Депутат ПАС купил квартиру в Кишиневе у друга из Нидерландов — что-то в этой сделке не так

Депутат ПАС Раду Мариан купил квартиру площадью 64 м² за более 1,3 млн леев (около 70 тысяч евро) «у друга из Нидерландов».
Сделку он заключил напрямую без банковского кредита, на основании договора с процентной ставкой.
При подписании договора он внёс аванс 18 тысяч евро, а оставшиеся 52 тысячи ежемесячно выплачивает платежами примерно по 310 евро. Жилье он планирует выплатить в течение 14 лет.
Мариан утверждает, что выплачивает взносы из депутатской зарплаты, накопленных сбережений и доходов, полученных от инвестиций в государственные облигации.
Главное, что ПАСовцы обеспечили хорошие времена себе, а люди с трудом выживают и еле выкраивают деньги на самое необходимое.
