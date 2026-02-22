Шоилица: молдавская власть живет заявлениями, а не результатами

«Вместо того чтобы признать ошибки и взять ответственность перед гражданами, власть предпочитает перекладывать вину на внешний фактор. Я хочу напомнить тем, кто сегодня управляет страной: люди хотят услышать правду и видеть реальные решения, а не поиски виноватых в вашем бездействии», — отметил Шоилица.