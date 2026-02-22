Шоилица: молдавская власть живет заявлениями, а не результатами

Цены растут, в стране сохраняется экономическая нестабильность, а власти Молдовы продолжают говорить о реформах и европейском будущем. Главная проблема заключается в том, что людям нужны не лозунги, а стабильность. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова гражданский активист Тудор Шоилица.
«Вместо того чтобы признать ошибки и взять ответственность перед гражданами, власть предпочитает перекладывать вину на внешний фактор. Я хочу напомнить тем, кто сегодня управляет страной: люди хотят услышать правду и видеть реальные решения, а не поиски виноватых в вашем бездействии», — отметил Шоилица.
Собеседник считает, что правительство не смогло выстроить эффективный диалог с теми, кто ежедневно работает и платит налоги. Сохранение социальной напряженности в стране, по мнению активиста, доказывает, что кабмин Мунтяну полностью провалил свою работу.
«Хочу напомнить: государство — это не эксперимент. Ошибки власти напрямую отражаются на жизни каждого гражданина», — подытожил Шоилица.