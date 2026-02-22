Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шоилица: молдавская власть живет заявлениями, а не результатами

Активист считает, что граждане не почувствовали реальных улучшений за первые 100 дней работы правительства Александра Мунтяну.

Цены растут, в стране сохраняется экономическая нестабильность, а власти Молдовы продолжают говорить о реформах и европейском будущем. Главная проблема заключается в том, что людям нужны не лозунги, а стабильность. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова гражданский активист Тудор Шоилица.

«Вместо того чтобы признать ошибки и взять ответственность перед гражданами, власть предпочитает перекладывать вину на внешний фактор. Я хочу напомнить тем, кто сегодня управляет страной: люди хотят услышать правду и видеть реальные решения, а не поиски виноватых в вашем бездействии», — отметил Шоилица.

Собеседник считает, что правительство не смогло выстроить эффективный диалог с теми, кто ежедневно работает и платит налоги. Сохранение социальной напряженности в стране, по мнению активиста, доказывает, что кабмин Мунтяну полностью провалил свою работу.

«Хочу напомнить: государство — это не эксперимент. Ошибки власти напрямую отражаются на жизни каждого гражданина», — подытожил Шоилица.