Администрация президента Беларуси раскрыла 100% повестки Высшего госсовета Союзного государства в Москве 26 февраля с участием Путина и Лукашенко

Глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой раскрыл повестку Высшего госсовета Союзного государства в Москве 26 февраля в эфире «Первого информационного телеканала».
В анонсе воскресного вечернего итогового эфира, отвечая на вопрос о тематике заседания с участием президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, Крутой отметил:
«Сто процентов экономическая повестка. И вообще странно, что эти политические именно инсинуации подогреваются».
Имеются ввиду высказывания о том, что на встрече президентов Беларуси и России в Москве будут обсуждать и политические вопросы.
Напомним, накануне Высшего госсовета Лукашенко и Путин созвонились по телефону уже дважды — 8 февраля и 19 февраля.
А ранее Александр Лукашенко ответил на «конспирологию», сказав о попытках отрыва Беларуси от России, а также об Украине, контактах с Трампом, личном участии в Совете мира и предложениях по ситуации с Венесуэлой.