Нетаньяху заявил о планах создать союз против радикального ислама

«В перспективе, как я это вижу, мы создадим целую систему — своего рода шестиугольник союзов вокруг или внутри Ближнего Востока, включающий Индию, арабские страны, африканские государства, страны Средиземноморья — Грецию и Кипр, а также страны Азии, о которых я пока не буду распространяться. Позже я представлю это в упорядоченном виде», — заявил Нетаньяху на заседании правительства.
По словам премьера еврейского государства, цель подобного союза — это объединить государства, которые одинаково смотрят на существующие реалии и вызовы, а также имеют общие цели.
«Эти государства против радикальной шиитской оси, по которой мы нанесли очень мощный удар, и против формирующейся радикальной суннитской оси. Все эти страны разделяют иное восприятие, и наше сотрудничество может принести огромные плоды, а также, разумеется, гарантировать нашу стойкость и наше будущее», — отметил Нетаньяху.