Нетаньяху заявил о планах создать союз против радикального ислама

«В перспективе, как я это вижу, мы создадим целую систему — своего рода шестиугольник союзов вокруг или внутри Ближнего Востока, включающий Индию, арабские страны, африканские государства, страны Средиземноморья — Грецию и Кипр, а также страны Азии, о которых я пока не буду распространяться. Позже я представлю это в упорядоченном виде», — заявил Нетаньяху на заседании правительства.