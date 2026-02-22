Иран не откажется от ядерной программы, заявил Аракчи

«Обогащение — наше право, у нас есть полное право на мирную ядерную энергетику, включая обогащение. Как мы используем это право, касается только нас», — сказал Аракчи в интервью телеканалу CBS.
Министр добавил, что Иран в рамках действующих соглашений готов сотрудничать с профильными структурами и принимать при определенных условиях дополнительные протоколы безопасности.
«Думаю, полноценный мониторинговый механизм приемлем и может быть принят», — уточнил Аракчи.
По словам главы МИД, вопрос обогащения — важная часть переговоров, представители США знают о позиции Ирана.
«Думаю, решение достижимо», — заключил Аракчи.