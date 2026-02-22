Иран не откажется от ядерной программы, заявил Аракчи

Глава МИД отметил, что Иран как суверенное государство «имеет право решать за себя». Ядерная программа «дорого обошлась» ИРИ, «поэтому теперь это вопрос чести и гордости для иранцев», в связи с чем исламская республика не откажется от урана, подчеркнул Аракчи.