Иран не откажется от ядерной программы, заявил Аракчи

ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Иран не откажется от ядерной программы, обогащать уран — суверенное право исламской республики, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.

«Обогащение — наше право, у нас есть полное право на мирную ядерную энергетику, включая обогащение. Как мы используем это право, касается только нас», — сказал Аракчи в интервью телеканалу CBS.

Глава МИД отметил, что Иран как суверенное государство «имеет право решать за себя». Ядерная программа «дорого обошлась» ИРИ, «поэтому теперь это вопрос чести и гордости для иранцев», в связи с чем исламская республика не откажется от урана, подчеркнул Аракчи.

Министр добавил, что Иран в рамках действующих соглашений готов сотрудничать с профильными структурами и принимать при определенных условиях дополнительные протоколы безопасности.

«Думаю, полноценный мониторинговый механизм приемлем и может быть принят», — уточнил Аракчи.

По словам главы МИД, вопрос обогащения — важная часть переговоров, представители США знают о позиции Ирана.

«Думаю, решение достижимо», — заключил Аракчи.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше