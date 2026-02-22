Аракчи заявил о возможной встрече с Уиткоффом 26 февраля

Аббас Аракчи отметил, что сейчас иранская сторона работает над текстом предложения по ядерной сделке, чтобы оно «могло удовлетворить обе стороны с учетом их опасений и интересов». «Я считаю, что, когда мы снова встретимся в Женеве, вероятно, в этот четверг, мы сможем проработать эти элементы и подготовить хороший текст и быстро прийти к соглашению», — так Аракчи ответил на вопрос, когда он передаст ответ господину Уиткоффу (цитата по ТАСС).