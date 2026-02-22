Аракчи заявил, что новый раунд переговоров США и Ирана пройдет в четверг

По его информации, на встрече в Швейцарии стороны могут обсудить предварительный вариант текста соглашения по иранской ядерной программе.
«Мы продолжаем переговоры. Работаем над элементами сделки и предварительным вариантом текста. Надеюсь, когда мы там окажемся, мы будем готовы говорить об этом предварительном варианте», — приводит его слова телеканал CBS.
Ранее переговоры по иранской ядерной программе прошли 6 февраля в столице Омана, а 17 февраля — в Женеве. По итогам встреч глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил о взаимопонимании по ряду вопросов, которые могут лечь в основу будущего соглашения.