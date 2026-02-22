Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аракчи заявил, что новый раунд переговоров США и Ирана пройдет в четверг

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что новый раунд переговоров с США может состояться в четверг в Женеве.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с заявлением, что новый раунд переговоров с США может состояться в четверг, 26 февраля, в Женеве.

По его информации, на встрече в Швейцарии стороны могут обсудить предварительный вариант текста соглашения по иранской ядерной программе.

«Мы продолжаем переговоры. Работаем над элементами сделки и предварительным вариантом текста. Надеюсь, когда мы там окажемся, мы будем готовы говорить об этом предварительном варианте», — приводит его слова телеканал CBS.

Ранее переговоры по иранской ядерной программе прошли 6 февраля в столице Омана, а 17 февраля — в Женеве. По итогам встреч глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил о взаимопонимании по ряду вопросов, которые могут лечь в основу будущего соглашения.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше