В США согласились с дерзкой оценкой Медведева в адрес Каллас

Высказывания зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас свидетельствуют о растущей уверенности Москвы в собственной правоте. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive выразил подполковник вооружённых сил США в отставке Дэниел Дэвис.

Источник: Life.ru

«Очевидно, он издевается над ней. Однако это показывает, что российские политики достаточно уверены, чтобы говорить о том, что их больше не волнуют заявления глав европейских государств, не говоря уже о словах их дипломатов», — сказал он.

Аналитик также подчеркнул, что заявления главы европейской дипломатии лишь подтверждают её непонимание реального положения дел.

Днём ранее Медведев, комментируя перечень претензий Каллас к Москве, обратил внимание, что её игнорируют как европейские коллеги, так и госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, они не готовы опускаться до её уровня в дискуссии.

Напомним, глава евродипломатии Кая Каллас направила странам ЕС документ с набором требований к России, среди которых значится сокращение армии и вывод войск. Авторы документа настаивают на том, что любое урегулирование невозможно без участия Евросоюза. В российском внешнеполитическом ведомстве к подобным инициативам относятся скептически, отмечая, что позиция Брюсселя не способствует его вовлечению в диалог. Там также усомнились в целесообразности присутствия европейских представителей за столом переговоров.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

