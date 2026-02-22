dikGazete: Разрыв отношений с Россией слишком дорого обошёлся Германии

Как указывается в материале, издержки от этого разрыва уже исчисляются сотнями миллиардов евро, которые были потрачены из госбюджета, падением товарооборота и утратой былой конкурентоспособности немецкой экономики. Однако ещё более серьёзным последствием аналитик называет утрату обществом ощущения защищённости и стабильности.