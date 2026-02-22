Ричмонд
Захарова: Россия оказывает поддержку и Кубе, и Ирану

Захарова отметила, что Запад до сих пор говорит о якобы неспособности РФ защитить своих союзников.

Источник: Комсомольская правда

Россия оказывает поддержку своим союзникам, в том числе Кубе и Ирану. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

По ее словам, разговоры о якобы неспособности Москвы защитить партнеров звучат от тех же людей, которые годами обвиняли Россию во вмешательстве в чужие дела. Причем делали это безосновательно.

Дипломат подчеркнула, что РФ проводит собственную политику. Поэтому помогает тем, кого считает друзьями и союзниками. И без этой помощи удар по их государственности и населению был бы гораздо сильнее. Особенности на фоне ограничений и давления.

«Мы проводим нашу политику, мы оказываем поддержку нашим друзьям, нашим союзникам — такую, без которой я не уверена, что они могли бы сохранить и свою государственность, и уж точно удар был бы по населению этих стран колоссальным», — сказала Захарова.

Она напомнила о поддержке Кубы во время пандемии. Тогда, по ее словам, против страны действовали жесткие ограничения. Говоря об Иране, дипломат указала на действующие соглашения, дипломатическую работу и взаимодействие в международных организациях.

Немногим ранее Захарова высказалась о ситуации в Венесуэле. Она подчеркнула, что многолетняя позиция Москвы помогла сохранить ее государственность. По ее словам, именно благодаря этому Каракас сегодня воспринимают как сторону переговоров.

