Захарова: Россия оказывает поддержку и Кубе, и Ирану

Россия оказывает поддержку своим союзникам, в том числе Кубе и Ирану. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.
По ее словам, разговоры о якобы неспособности Москвы защитить партнеров звучат от тех же людей, которые годами обвиняли Россию во вмешательстве в чужие дела. Причем делали это безосновательно.
Дипломат подчеркнула, что РФ проводит собственную политику. Поэтому помогает тем, кого считает друзьями и союзниками. И без этой помощи удар по их государственности и населению был бы гораздо сильнее. Особенности на фоне ограничений и давления.
«Мы проводим нашу политику, мы оказываем поддержку нашим друзьям, нашим союзникам — такую, без которой я не уверена, что они могли бы сохранить и свою государственность, и уж точно удар был бы по населению этих стран колоссальным», — сказала Захарова.
Она напомнила о поддержке Кубы во время пандемии. Тогда, по ее словам, против страны действовали жесткие ограничения. Говоря об Иране, дипломат указала на действующие соглашения, дипломатическую работу и взаимодействие в международных организациях.
Немногим ранее Захарова высказалась о ситуации в Венесуэле. Она подчеркнула, что многолетняя позиция Москвы помогла сохранить ее государственность. По ее словам, именно благодаря этому Каракас сегодня воспринимают как сторону переговоров.