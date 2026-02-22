Убийство в резиденции Трампа: мужчина проник с дробовиком и канистрой

Вооруженный мужчина в возрасте около 20 лет был застрелен при попытке проникнуть на территорию резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Инцидент произошел в ночь на воскресенье у северных ворот поместья Дональда Трампа.
Что произошло.
По данным правоохранительных органов, около 1:30 мужчина приблизился к северным воротам резиденции в Уэст-Палм-Бич с предметом, похожим на дробовик, и канистрой с топливом.
Полицейские заявили, что он проник на внутренний периметр территории. Сотрудники Секретной службы и заместитель шерифа округа Палм-Бич приказали ему «бросить предметы». После этого, по их словам, мужчина поднял оружие в положение для стрельбы.
Был открыт огонь. Нарушитель погиб на месте.
Что известно о погибшем.
Личность мужчины не раскрывается. Сообщается, что ему было около 20 лет. Не уточняется, было ли оружие заряжено и был ли он ранее известен правоохранительным органам.
Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу на брифинге показал фотографию дробовика и канистры с бензином, которые находились при мужчине.
Где находился Трамп.
В момент происшествия Дональд Трамп в резиденции не находился. Он провел субботний вечер в Вашингтоне на ужине губернаторов и, по данным СМИ, остался в столице.
Что такое Мар-а-Лаго.
Мар-а-Лаго расположено в Палм-Бич, штат Флорида. Особняк был спроектирован архитекторами Марионом Симсом Уайетом и Джозефом Урбаном.
В 1973 году владелица Марджори Мерривезер Пост завещала его федеральному правительству США для размещения зимней резиденции президента. Однако объект не использовался по назначению из-за высоких расходов на содержание и вопросов безопасности, связанных с близостью к аэропорту Палм-Бич.
В 1980 году здание получило статус Национального исторического памятника. В 1985 году его приобрел Дональд Трамп. В ноябре 2019 года он уведомил суд округа Палм-Бич о признании Мар-а-Лаго своим постоянным местом жительства вместо Trump Tower в Нью-Йорке.
Предыдущие инциденты.
На территорию Мар-а-Лаго неоднократно пытались проникнуть посторонние.
В ноябре 2018 года студент Висконсинского университета Марк Слэттери Линдблом проник на территорию поместья и был обнаружен агентами Секретной службы. Он получил год условно и штраф 25 тысяч долларов.
В марте 2019 года гражданка Китая Чжан Юйцзин смогла попасть на территорию, убедив охрану, что является родственницей одного из членов клуба. Позднее суд приговорил ее к восьми месяцам лишения свободы за незаконное проникновение.
В декабре 2019 года полиция задержала 56-летнюю гражданку Китая Цзин Лу за незаконное проникновение и попытку фотографировать охраняемую территорию. Суд признал ее невиновной в незаконном проникновении, но виновной в сопротивлении аресту.
11 января 2020 года в окрестностях поместья был задержан гражданин Ирана Масуд Золех с мачете и топориком.
31 января 2020 года оперная певица Ханна Ремхилд на автомобиле протаранила ворота двух КПП на въезде в Мар-а-Лаго. Охрана открыла огонь по машине. Полиция исключила политическую мотивацию происшествия.