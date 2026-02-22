Дэвис: слова Медведева о Каллас говорят об уверенности России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев показал, что Москва уверена в своей правоте, иронично отреагировав на слова главы европейской дипломатии Каи Каллас. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис.
«Очевидно, он издевается над ней. Но это показывает, что российские политики достаточно уверены, чтобы не обращать внимания на заявления западных лидеров и дипломатов», — отметил эксперт. По словам Дэвиса, многие высказывания Каллас демонстрируют её оторванность от реальности.
Ранее Медведев, комментируя требования Каллас к России, заявил в соцсети МАХ, что с главой дипломатии ЕС прекратили общаться даже коллеги по Европейскому союзу и госсекретарь США Марко Рубио. Они, по словам зампреда Совбеза РФ, не считают нужным опускаться до ее уровня.