Дэвис: слова Медведева о Каллас говорят об уверенности России

«Очевидно, он издевается над ней. Но это показывает, что российские политики достаточно уверены, чтобы не обращать внимания на заявления западных лидеров и дипломатов», — отметил эксперт. По словам Дэвиса, многие высказывания Каллас демонстрируют её оторванность от реальности.