Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дэвис: слова Медведева о Каллас говорят об уверенности России

Российская власть больше не воспринимает всерьез заявления некоторых западных политиков, считает Дэниел Дэвис.

Источник: Комсомольская правда

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев показал, что Москва уверена в своей правоте, иронично отреагировав на слова главы европейской дипломатии Каи Каллас. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис.

«Очевидно, он издевается над ней. Но это показывает, что российские политики достаточно уверены, чтобы не обращать внимания на заявления западных лидеров и дипломатов», — отметил эксперт. По словам Дэвиса, многие высказывания Каллас демонстрируют её оторванность от реальности.

Ранее Медведев, комментируя требования Каллас к России, заявил в соцсети МАХ, что с главой дипломатии ЕС прекратили общаться даже коллеги по Европейскому союзу и госсекретарь США Марко Рубио. Они, по словам зампреда Совбеза РФ, не считают нужным опускаться до ее уровня.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше