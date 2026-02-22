Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Ирана заявил о возможной встрече с Уиткоффом 26 февраля

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о возможной встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Женеве. Переговоры могут состояться в четверг, 26 февраля.

Источник: Life.ru

«Мы всё ещё работаем над этим. И мы пытаемся сделать так, чтобы включить элементы, которые могут удовлетворить обе стороны с учётом их опасений и интересов», — отметил Арагчи в эфире телеканала CBS, комментируя подготовку ответа на предложения США по ядерной программе.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, встреча нужна для того, чтобы проработать детали и подготовить текст, который позволит быстро прийти к соглашению.

«Я считаю это вполне возможным», — добавил Арагчи.

Ранее газета Bild со ссылкой на бывшего агента ЦРУ Джона Кириаку сообщила, что Соединённые Штаты могут нанести военный удар по Ирану в понедельник или вторник. В администрации президента США Дональда Трампа за нанесение удара выступают, в частности, госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет, в то время как против этого высказываются вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше