Глава МИД Ирана заявил о возможной встрече с Уиткоффом 26 февраля

Ранее газета Bild со ссылкой на бывшего агента ЦРУ Джона Кириаку сообщила, что Соединённые Штаты могут нанести военный удар по Ирану в понедельник или вторник. В администрации президента США Дональда Трампа за нанесение удара выступают, в частности, госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет, в то время как против этого высказываются вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард.