Иран предупредил США о последствиях возможного удара

По его словам, Тегеран оставляет за собой право на самооборону. При этом Тегеран понимает, что его ракеты не способны достичь территории США. Поэтому ответ будет направлен на американские объекты в регионе.
«Если США на нас нападут, то у нас есть полное право защищаться. Наши ракеты не могут ударить по американской земле, так что, очевидно, необходимо делать что-то иное. Нам придется нанести удар по американской базе в регионе», — сказал он в эфире CBS.
Тем временем портал Axios сообщил о возможных переговорах между Вашингтоном и Тегераном. По данным издания, США готовы провести новый раунд консультаций 27 февраля в Женеве. Это произойдет, если Иран в течение 48 часов представит подробное предложение по ядерной сделке. Речь идет о попытке возобновить соглашение, ограничивающее ядерную программу республики в обмен на смягчение санкций.