Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран предупредил США о последствиях возможного удара

Аракчи: Ирану придется ударить по базам США при атаке со стороны Вашингтона.

Источник: Комсомольская правда

Иран будет вынужден нанести удар по американским военным базам на Ближнем Востоке в случае атаки со стороны США. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

По его словам, Тегеран оставляет за собой право на самооборону. При этом Тегеран понимает, что его ракеты не способны достичь территории США. Поэтому ответ будет направлен на американские объекты в регионе.

«Если США на нас нападут, то у нас есть полное право защищаться. Наши ракеты не могут ударить по американской земле, так что, очевидно, необходимо делать что-то иное. Нам придется нанести удар по американской базе в регионе», — сказал он в эфире CBS.

Тем временем портал Axios сообщил о возможных переговорах между Вашингтоном и Тегераном. По данным издания, США готовы провести новый раунд консультаций 27 февраля в Женеве. Это произойдет, если Иран в течение 48 часов представит подробное предложение по ядерной сделке. Речь идет о попытке возобновить соглашение, ограничивающее ядерную программу республики в обмен на смягчение санкций.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше