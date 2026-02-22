Необходимая Словакии нефть уже на подходе, сообщил вице-премьер

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что его страна будет блокировать все санкционные решения Евросоюза против России, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Такое заявление он сделал после заседания Совета по энергетической безопасности.