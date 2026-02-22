Аракчи оценил шансы дипломатического решения по иранской ядерной программе

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дипломатическое урегулирование вопроса вокруг иранской мирной ядерной программы остаётся возможным, и шансы на взаимовыгодное соглашение находятся «в пределах досягаемости».
«Решение может быть только дипломатическим. Мы уже доказали это в прошлом, и сейчас есть хороший шанс на взаимовыгодный исход», — сказал он в интервью телеканалу CBS.
При этом Аракчи подчеркнул, что Иран не откажется от своей ядерной программы, поскольку обогащение урана — это суверенное право Тегерана.
«У нас есть полное право на мирную ядерную энергетику, включая обогащение. Как мы используем это право, касается только нас», — отметил министр.
Он добавил, что ядерная программа «дорого обошлась» Ирану, и сегодня она стала для страны «вопросом чести и гордости».
В то же время Аракчи заявил о готовности Ирана сотрудничать с международными структурами в рамках действующих соглашений и при определённых условиях принять дополнительные протоколы безопасности.
«Полноценный мониторинговый механизм приемлем», — уточнил он.
Министр также напомнил, что позиция Ирана по обогащению урана хорошо известна американской стороне и является ключевым элементом переговорного процесса.
По словам Аракчи, новый раунд переговоров между США и Ираном пройдет в Женеве 26 февраля.