СМИ: в Турку хотят открыть школу с обучением на русском и финском языках

Yle уточняет, что в течении пяти лет в школе может частично проводиться обучение также на испанском, китайском и арабском языках. Председатель родительского комитета финско-русских классов Екатерина Тяхкяпяя уточняет, что частная школа откроется осенью в 2027 году, если будет получена соответствующая лицензия. Как добавляет телерадиовещатель, планируется, что осенью 2027 года в школе будут учиться около двадцати учеников от первого до третьего класса. Также в ней будут работать два учителя.