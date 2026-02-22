Шериф Брэдшоу: пробравшийся в поместье Трампа навел оружие на силовиков

«Ему приказали сбросить два предмета снаряжения, которые были у него при себе, после чего он поставил канистру с бензином и перевел дробовик в положение для стрельбы. В этот момент заместитель и двое агентов Секретной службы открыли огонь и нейтрализовали угрозу. Он (нарушитель. — “Газета.Ru”) погиб на месте происшествия», — процитировала шерифа The Guardian.