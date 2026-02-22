Премьер Гренландии отверг предложение Трампа отправить госпитальное судно

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отверг предложение президента США Дональда Трампа отправить к берегам острова американское госпитальное судно для оказания медицинской помощи местным жителям.
«От нас будет отказ. У нас есть государственная система здравоохранения, и лечение для граждан бесплатное. Это осознанный выбор, фундаментальная часть нашего общества», — написал Нильсен в социальных сетях. Он добавил, что «в США все не так, за визит к врачу нужно платить».
При этом глава правительства подчеркнул, что Гренландия открыта к диалогу и сотрудничеству с Вашингтоном, однако такие контакты должны строиться на уважении к решениям, принимаемым на острове.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о направлении госпитального судна в акваторию Гренландии для предоставления медицинской помощи местному населению.
«В сотрудничестве с выдающимся губернатором Луизианы Джеффом Лэндри мы направим в Гренландию прекрасное госпитальное судно, чтобы позаботиться о многих больных людях, о которых там никто не думает», — заявил Трамп в своем сообщении на платформе Truth Social.
Тема Гренландии остается предметом политических разногласий. В декабре 2025 года спецпосланником США по острову был назначен губернатор Луизианы Джефф Лэндри, который заявил о намерении добиваться присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Это вызвало дипломатическую реакцию со стороны Дании.