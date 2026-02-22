Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Датские военные эвакуировали моряка с подлодки США у берегов Гренландии

Датские военнослужащие срочно эвакуировали члена экипажа американской подводной лодки у побережья Гренландии.

Источник: Аргументы и факты

Датские военные провели срочную эвакуацию члена экипажа американской подводной лодки, находившейся у берегов Гренландии. Об этом сообщает британское издание The Independent.

Операция была проведена вечером 21 февраля в районе 13 км от Нуука. С помощью вертолёта пострадавшего моряка доставили в местную больницу для оказания неотложной медицинской помощи.

Инцидент произошёл вскоре после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении направить в регион плавучий госпиталь для поддержки здравоохранения населения острова.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен отказалась называть стоимость Гренландии. Она отметила, что жители острова очень ясно дали понять, что они не хотят быть американцами.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше