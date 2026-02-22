Датские военные эвакуировали моряка с подлодки США у берегов Гренландии

Датские военные провели срочную эвакуацию члена экипажа американской подводной лодки, находившейся у берегов Гренландии. Об этом сообщает британское издание The Independent.
Операция была проведена вечером 21 февраля в районе 13 км от Нуука. С помощью вертолёта пострадавшего моряка доставили в местную больницу для оказания неотложной медицинской помощи.
Инцидент произошёл вскоре после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении направить в регион плавучий госпиталь для поддержки здравоохранения населения острова.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен отказалась называть стоимость Гренландии. Она отметила, что жители острова очень ясно дали понять, что они не хотят быть американцами.