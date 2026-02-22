В НАТО недовольны уровнем расходов Британии на оборону, пишут СМИ

«Высокопоставленные представители Великобритании в НАТО предупредили правительство, что неопределенность в отношении расходов на оборону и скорости перевооружения может подорвать статус страны как ведущего члена военного альянса… НАТО все больше разочаровывается неспособностью Великобритании выполнить свое обещание возглавить Североатлантический союз в Европе», — пишет издание.
Как сообщается, о недовольстве в НАТО ситуацией с расходами британскому правительству рассказали постоянный представитель Великобритании при НАТО Ангус Лэпсли, помощник генерального секретаря НАТО Ник Катсарас и заместитель верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кит Блаунт.
В частности, было отмечено, что Британия отстает от заданных целей в области противовоздушной обороны, авиации, обеспечения армии танками, беспилотниками и личным составом. Кроме того, страна рискует отстать от остальных членов альянса по ключевому показателю — доле ВВП, направляемой на оборону. На данный момент Британия тратит на оборону менее 2.5% ВВП, в то время как перед союзниками поставлена цель довести показатель до 5%.
Если стагнация оборонных расходов продолжится, Великобритания может подвергнуться критике со стороны президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, пишет газета.
Один из источников издания в британском военном ведомстве заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц «готов возглавить оборону в Европе» вместо британского премьера Кира Стармера.
В 2025 году СМИ сообщили, что глава генштаба ВС Британии Ричард Найтон предупредил власти о дефиците в размере 28 миллиардов фунтов стерлингов (38 миллиардов долларов) в плане оборонных инвестиций, который готовит правительство. В феврале портал i Paper со ссылкой на осведомленные источники и экспертов заявил, что Великобритания вряд ли сможет поднять оборонные расходы до 3% ВВП к 2029 году из-за непонимания того, откуда взять необходимое финансирование.
При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер в феврале заявил, что правительство намерено ускорить рост расходов на оборону. Ранее британские СМИ сообщили, что правительство рассматривает возможность наращивания доли ВВП, расходуемой на оборону, раньше срока. Ранее планировалось довести долю обороны в ВВП до 2,5% к 2027 году, а затем до 3% после следующих выборов в 2029 году. Теперь Лондон надеется достигнуть отметки 3% до следующих выборов.