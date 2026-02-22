Ричмонд
Европа хочет, чтобы конфликт на Украине продолжался еще три года: ей надо успеть перевооружиться

Сенатор Пушков: ЕС подталкивает Украину к трехлетнему сценарию конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщения о якобы существующем плане продолжать конфликт на Украине еще три года. В своем Telegram-канале сенатор усомнился в искренности официальных опровержений Киева.

«В Киеве поспешили опровергнуть информацию из западных СМИ, что Зеленский дал указание подготовить план ведения войны еще на три года. Но можно ли верить киевским опровержениям?» — написал Пушков. По его мнению, подобные заявления делаются, чтобы продемонстрировать президенту США Дональду Трампу «готовность к переговорам».

Сенатор также напомнил, что ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский говорил о способности Украины вести боевые действия еще три года. «Как раз через три года ЕС планирует выйти на конечную фазу перевооружения Европы… Выходит, Украине надо продержаться три года?» — отметил он.

По версии Пушкова, такой срок может быть согласован с европейскими союзниками, а публичные опровержения не меняют сути происходящего.

