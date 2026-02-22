CNN: Украина столкнулась с демографической катастрофой

«Это (демографическая ситуация на Украине — прим. ТАСС) катастрофа Ни одна страна не может существовать без людей. Даже до начала боевых действий плотность населения Украины была низкой и очень неравномерно распределенной», — заявила телеканалу директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.
Она добавила, что рождаемость в стране снижалась годами, но на этот момент она практически рухнула. Украина потеряла, по словам Либановой, более 10 млн человек с начала конфликта из-за боевых действий, иммиграции и демографических сокращений, сопутствующих территориальным потерям.