CNN: Украина столкнулась с демографической катастрофой

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Украина становится страной «вдов и сирот» из-за продолжающегося конфликта и резкого падения рождаемости. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Источник: РИА "Новости"

«Это (демографическая ситуация на Украине — прим. ТАСС) катастрофа Ни одна страна не может существовать без людей. Даже до начала боевых действий плотность населения Украины была низкой и очень неравномерно распределенной», — заявила телеканалу директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

Она добавила, что рождаемость в стране снижалась годами, но на этот момент она практически рухнула. Украина потеряла, по словам Либановой, более 10 млн человек с начала конфликта из-за боевых действий, иммиграции и демографических сокращений, сопутствующих территориальным потерям.