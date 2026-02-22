Ричмонд
Минобороны: над регионами России уничтожили 130 украинских БПЛА

Российские силы ПВО успешно перехватили киевские беспилотники.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны 22 февраля с 16:00 до 20:00 по московскому времени перехватили и уничтожили над регионами Российской Федерации 130 киевских беспилотников. Данная информация поступила от Министерства обороны России.

За четыре часа дежурные средства ПВО России уничтожили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области, 26 — над Московским регионом, в том числе 10, летевших на Москву, 20 — над Белгородской областью, 14 — над Калужской областью, 4 — над Тверской и 1 над Тульской областью.

Ранее мэр столицы России Сергей Собянин сообщил о 20 сбитых украинских беспилотниках, которые 22 февраля летели на Москву. В нескольких аэропортах города в связи с этим были введены временные ограничения на прием и выпуск авиалайнеров.

