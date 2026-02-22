FT сообщила о сделке между Россией и Ираном на €500 млн

Согласно информации издания, сделка на €500 млн ($589 млн) была заключена в Москве ещё в декабре. Соглашение предусматривает поставку Россией 500 переносных пусковых установок «Верба» и 2500 ракет «9М336» в течение трёх лет. Поставки, как утверждается, будут осуществляться в три этапа с 2027 по 2029 год.