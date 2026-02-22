Западу пора признать, что Украина не станет членом Североатлантического альянса, а её территориальные потери после 2014 года лишь усугубятся. Об этом заявил колумнист американского журнала The American Conservative Тед Снайдер.
«Украина не станет членом НАТО, и вместо возвращения утраченной в 2014 году территории ей придётся смириться с потерей ещё большей части земель в результате конфликта, начавшегося в 2022 году», — написал он.
Снайдер также отметил, что отставка спецпосланника по Украине Кита Келлога свидетельствует о том, что администрация США утратила доверие к его стратегии давления на Россию. По мнению обозревателя, команда Дональда Трампа добилась большего прогресса, подталкивая стороны к поиску компромисса.
Журналист также раскритиковал идею размещения на Украине международных миротворцев. Он подчеркнул, что такая инициатива невыгодна как Европе, так и России, поскольку Москва начала специальную военную операцию именно для того, чтобы предотвратить не только вступление Украины в НАТО, но и военное присутствие альянса на её территории.
Ранее лидер французской правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что вступление Украины в НАТО несет тройную угрозу.