Родственники мобилизованных собрались у военкомата в Одесской области

В городе Черноморск Одесской области родственники мобилизованных собрались у здания территориального центра комплектования (ТЦК), требуя информации о своих близких. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
По данным СМИ, люди утверждают, что их родственники, задержанные сотрудниками военкомата, не выходят на связь уже около двух недель. На опубликованных кадрах видно, что у ворот здания находятся порядка десяти человек. На территорию ТЦК их не пускают.
Одна из женщин рассказала, что ее сына удерживают уже 14 дней, и семья не может получить никаких сведений о его местонахождении и состоянии.
Ранее в Одессе произошел инцидент с участием сотрудников ТЦК. Как сообщало издание «Страна», местный житель, которого пытались задержать, распылил в сторону военкомов содержимое огнетушителя и уехал на автомобиле. Видео произошедшего распространилось в украинских Telegram-каналах.