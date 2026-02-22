FT сообщила о секретной сделке Ирана и России на €500 млн

По данным FT, один российский транспортный самолет Ил-76ТД как минимум трижды за последние восемь дней совершил рейсы из Минеральных Вод в иранский Карадж, еще один рейс состоялся в конце декабря. Также издание утверждает, что в январе Иран получил до шести российских ударных вертолетов Ми-28 и один из них использовал в Тегеране в этом месяце.