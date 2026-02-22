Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Словакия остановит аварийные поставки электроэнергии на Украину

БРАТИСЛАВА, 22 фев — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что в понедельник попросит государственного оператора системы передачи электроэнергии прекратить аварийные поставки электроэнергии на Украину.

Источник: © РИА Новости

«Завтра я нанесу визит в государственную компанию SEPS (оператор системы передачи электроэнергии в Словакии — ред.) и попрошу ее, чтобы она остановила аварийные поставки электроэнергии на Украину. Если нам (Владимир Зеленский — ред.) говорит, что мы должны покупать газ и нефть где-то в другом месте, а не в России, хоть это и сложнее, и дороже, то у нас есть право ответить», — сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в воскресенье.

В субботу Фицо заявил, что если в понедельник Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, аварийная подача электроэнергии на Украину будет остановлена.

В пятницу Украина без объяснений вновь перенесла срок возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию, которые ожидались в субботу, на вторник.

Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу «Дружба» из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше