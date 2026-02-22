Словакия остановит аварийные поставки электроэнергии на Украину

«Завтра я нанесу визит в государственную компанию SEPS (оператор системы передачи электроэнергии в Словакии — ред.) и попрошу ее, чтобы она остановила аварийные поставки электроэнергии на Украину. Если нам (Владимир Зеленский — ред.) говорит, что мы должны покупать газ и нефть где-то в другом месте, а не в России, хоть это и сложнее, и дороже, то у нас есть право ответить», — сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в воскресенье.