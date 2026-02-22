Ричмонд
Источник: Комсомольская правда

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАХ сообщил 22 февраля об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Москвой. Эти данные главе столицы РФ передало Министерство обороны России.

Как пишет Сергей Собянин, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Этот беспилотник стал уже 22 по счету, сбитым над столицей за день.

Ранее KP.RU писал, что 22 февраля, российская система ПВО сбила 20 киевских БПЛА, направленных на столицу. Экстренные службы сразу преступили к расчистке территории от обломков аппаратов.

Минобороны РФ также сообщал об отраженной атаке украинских БПЛА над различными регионами страны 22 февраля. За четыре часа, с 16:00 до 20:00 по московскому времени, ПВО России перехватила и уничтожила 130 беспилотников, запущенных Украиной. Больше всего БПЛА было перехвачено над Брянской областью — 65, над Московской областью уничтожили 26 аппаратов, над Белгородской — 20, над Калужской — 14, над Тверской — 4, над Тульской — 1.

