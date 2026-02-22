Орбан обвинил Киев в желании затянуть конфликт ради западных денег

До этого Украина обратилась к Европейской комиссии с просьбой помочь организовать логистику поставок нефти в Венгрию и Словакию на фоне ситуации вокруг трубопровода «Дружба». Киев предложил поставлять топливо через собственную транспортную систему или через порты Чёрного моря.