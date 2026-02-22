Глава Администрации президента Крутой раскрыл планы визитов Лукашенко на весну 2026

Глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой раскрыл план международных визитов и поездок по стране Александра Лукашенко на весну. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1».
Так, весной значительная часть рабочего времени главы Беларуси будет посвящена тематике сельского хозяйства и посевной кампании.
«Весенне-полевые работы, которые, к сожалению, в последние месяцы очень трудно идут. Комитет государственного контроля и другие наши ведомства, которые мониторят соответствующие процессы, не очень радужные доклады представляют нашему лидеру», — сказал Крутой.
Что касается поездок по Беларуси, то Лукашенко примет участие в мероприятиях к 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС:
«В этом году надо подвести итоги соответствующих программ, поэтому традиционно президент планирует работать значительный отрезок времени именно в этих регионах. Посмотреть своими глазами, как выполняются поручения по чернобыльской тематике».
Направления же ряда международных визитов, запланированных на весну 2026-го, Дмитрий Крутой не раскрыл:
«Я бы не хотел сейчас забегать вперед, потому что геополитическое пространство меняется очень сильно, и могут быть определенные подвижки. Но ряд международных визитов, которые давно планировались, — они уже практически согласованы, и президент уже начал подготовку».
