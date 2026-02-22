Стала известна личность мужчины, застреленного у резиденции Трампа

Инцидент произошел около 1:30 ночи у северных ворот поместья в Уэст-Палм-Бич. По информации правоохранительных органов, мужчина приблизился к территории с предметом, похожим на дробовик, и канистрой с топливом. Сотрудники Секретной службы и заместитель шерифа округа Палм-Бич потребовали, чтобы он бросил предметы. После того как мужчина, по их словам, поднял оружие в положение для стрельбы, был открыт огонь. Нарушитель погиб на месте.