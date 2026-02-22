Стала известна личность мужчины, застреленного у резиденции Трампа

Стала известна личность мужчины, который был застрелен при попытке проникновения на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает газета New York Post.
По данным издания, погибшим оказался 21-летний Остин Такер Мартин из города Кэмерон, штат Северная Каролина. Ранее его семья сообщала о пропаже молодого человека.
Инцидент произошел около 1:30 ночи у северных ворот поместья в Уэст-Палм-Бич. По информации правоохранительных органов, мужчина приблизился к территории с предметом, похожим на дробовик, и канистрой с топливом. Сотрудники Секретной службы и заместитель шерифа округа Палм-Бич потребовали, чтобы он бросил предметы. После того как мужчина, по их словам, поднял оружие в положение для стрельбы, был открыт огонь. Нарушитель погиб на месте.
Сообщается, что Мартин увлекался живописью и публиковал в социальных сетях рисунки гольф-полей региона Сандхиллс в Северной Каролине. Следователи устанавливают, где и когда было приобретено оружие.
В момент происшествия Дональд Трамп в резиденции не находился.
Мар-а-Лаго во Флориде принадлежит Трампу с 1985 года и ранее неоднократно становилась объектом попыток незаконного проникновения.