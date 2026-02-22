Ричмонд
Стала известна личность мужчины, застреленного у резиденции Трампа

Стала известна личность мужчины, застреленного при попытке проникновения в резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Источник: Аргументы и факты

Стала известна личность мужчины, который был застрелен при попытке проникновения на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает газета New York Post.

По данным издания, погибшим оказался 21-летний Остин Такер Мартин из города Кэмерон, штат Северная Каролина. Ранее его семья сообщала о пропаже молодого человека.

Инцидент произошел около 1:30 ночи у северных ворот поместья в Уэст-Палм-Бич. По информации правоохранительных органов, мужчина приблизился к территории с предметом, похожим на дробовик, и канистрой с топливом. Сотрудники Секретной службы и заместитель шерифа округа Палм-Бич потребовали, чтобы он бросил предметы. После того как мужчина, по их словам, поднял оружие в положение для стрельбы, был открыт огонь. Нарушитель погиб на месте.

Сообщается, что Мартин увлекался живописью и публиковал в социальных сетях рисунки гольф-полей региона Сандхиллс в Северной Каролине. Следователи устанавливают, где и когда было приобретено оружие.

В момент происшествия Дональд Трамп в резиденции не находился.

Мар-а-Лаго во Флориде принадлежит Трампу с 1985 года и ранее неоднократно становилась объектом попыток незаконного проникновения.

