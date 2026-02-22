Основатель американской ЧВК Blackwater вошёл в руководство украинского дронового стартапа

Принс назначен неисполнительным председателем совета директоров. В письме потенциальным инвесторам он сообщил, что ПО компании с апреля 2024 года использовалось на Украине более чем в 100 тыс. боевых миссий, что позволило обучить алгоритмы и модели машинного обучения.