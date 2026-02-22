Принс назначен неисполнительным председателем совета директоров. В письме потенциальным инвесторам он сообщил, что ПО компании с апреля 2024 года использовалось на Украине более чем в 100 тыс. боевых миссий, что позволило обучить алгоритмы и модели машинного обучения.
Ранее Принс назвал российские РЭБ самыми эффективными. По его мнению, Армия России показывает высокие результаты на полях сражения. Принс заявил о существенном снижении эффективности американского высокоточного оружия в условиях боевых действий.
