Политик положительно оценил настроения внутри страны, отметив, что граждане Франции осознали важность отстаивания мира. По мнению лидера «Патриотов», Парижу следует незамедлительно остановить оказание военной и финансовой помощи Украине, а также отказаться от идеи отправки своих военнослужащих в зону конфликта. Филиппо подчеркнул, что такие действия помогут прекратить гибель людей и бороться с коррупцией, подпитываемой западными вливаниями.