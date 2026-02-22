Ричмонд
ТАСС: переговоры по Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Переговоры по Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраля. Об этом ТАСС сообщил источник.

Источник: РИА "Новости"

«Переговоры [по Украине] в Женеве могут возобновиться уже в четверг», — сказал собеседник агентства.

Переговоры России, США и Украины проходили в Женеве 17—18 февраля. В первый день они продлились около шести часов, во второй — порядка двух. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые. По его словам, в ближайшее время состоится новая встреча по украинскому урегулированию. Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел 23—24 января в Абу-Даби. 4—5 февраля там же состоялся второй раунд.

