Основатель Blackwater Принс начал работать на украинский дроновый стартап

По данным издания, Принс занял должность неисполнительного председателя совета директоров компании. В обращении к потенциальным инвесторам он указал, что программное обеспечение Swarmer с апреля 2024 года использовалось более чем в 100 тысячах боевых миссий на Украине. Это, по его словам, позволило существенно обучить алгоритмы и модели машинного обучения.