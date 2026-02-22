Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Основатель Blackwater Принс начал работать на украинский дроновый стартап

Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс вошел в руководство украинского дронового стартапа Swarmer, пишет The Guardian.

Источник: Аргументы и факты

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс присоединился к украинскому стартапу Swarmer, который разрабатывает программное обеспечение для боевых беспилотников. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

По данным издания, Принс занял должность неисполнительного председателя совета директоров компании. В обращении к потенциальным инвесторам он указал, что программное обеспечение Swarmer с апреля 2024 года использовалось более чем в 100 тысячах боевых миссий на Украине. Это, по его словам, позволило существенно обучить алгоритмы и модели машинного обучения.

Компания, основанная в 2023 году, разрабатывает решения для управления «роями» дронов и предлагает различные шаблоны миссий — от разведывательных до сценариев с применением ударных функций. Осенью стартап уже привлек несколько миллионов долларов инвестиций и готовится к выходу на биржу.

The Guardian отмечает, что в материалах для инвесторов говорится о растущем интересе к автономным дроновым операциям со стороны военных структур, включая Министерство обороны США и союзников по НАТО. По оценкам, беспилотники обеспечивают значительную долю потерь в конфликте на Украине.

Сам Принс отказался от комментариев, представители Swarmer также не ответили на запрос журналистов.

Эрик Принс основал Blackwater в 1997 году. Компания получила крупные контракты Пентагона и ЦРУ, однако после инцидента в Багдаде в 2007 году, когда в результате стрельбы на площади Нисур погибли мирные жители, подверглась расследованиям и впоследствии сменила название. В 2009 году Принс покинул пост генерального директора.

Ранее сообщалось об уничтожении в Сумской области командира группы спецназа 4-го штурмового полка «Рейнджеры» Сил специальных операций ВСУ. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников высказывал мнение, что название подразделения может указывать на возможные связи с американскими структурами, включая Blackwater.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше