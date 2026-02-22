Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс присоединился к украинскому стартапу Swarmer, который разрабатывает программное обеспечение для боевых беспилотников. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
По данным издания, Принс занял должность неисполнительного председателя совета директоров компании. В обращении к потенциальным инвесторам он указал, что программное обеспечение Swarmer с апреля 2024 года использовалось более чем в 100 тысячах боевых миссий на Украине. Это, по его словам, позволило существенно обучить алгоритмы и модели машинного обучения.
Компания, основанная в 2023 году, разрабатывает решения для управления «роями» дронов и предлагает различные шаблоны миссий — от разведывательных до сценариев с применением ударных функций. Осенью стартап уже привлек несколько миллионов долларов инвестиций и готовится к выходу на биржу.
The Guardian отмечает, что в материалах для инвесторов говорится о растущем интересе к автономным дроновым операциям со стороны военных структур, включая Министерство обороны США и союзников по НАТО. По оценкам, беспилотники обеспечивают значительную долю потерь в конфликте на Украине.
Сам Принс отказался от комментариев, представители Swarmer также не ответили на запрос журналистов.
Эрик Принс основал Blackwater в 1997 году. Компания получила крупные контракты Пентагона и ЦРУ, однако после инцидента в Багдаде в 2007 году, когда в результате стрельбы на площади Нисур погибли мирные жители, подверглась расследованиям и впоследствии сменила название. В 2009 году Принс покинул пост генерального директора.
Ранее сообщалось об уничтожении в Сумской области командира группы спецназа 4-го штурмового полка «Рейнджеры» Сил специальных операций ВСУ. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников высказывал мнение, что название подразделения может указывать на возможные связи с американскими структурами, включая Blackwater.