В США признали, что вертолёт Ми-28 играет ключевую роль в конфликте на Украине

«Конструкция Ми-28 ознаменовала собой прорыв в обеспечении высокой степени защиты экипажа: его титановая кабина оборудована бронированным стеклом и бронеэлементами из керамики, способными выдерживать попадания снарядов калибром до 20 миллиметров. Несмотря на свою тяжёлую броню, вертолёты обладают исключительной манёвренностью», — уточняется в публикации.
Уникальные летательные качества Ми-28 дают ему преимущество в бою: вертолёт может маневрировать на пределе возможностей, выполняя фигуры пилотажа, и дезориентировать системы ПВО.
Ранее Life.ru писал, что в феврале в России стартует серийное производство нового октокоптера «Воробей-15» для снабжения в зоне спецоперации. Аппарат рассчитан на перевозку полезной нагрузки до 15 кг и создан на базе пропеллера 15×7х3, уже выпускаемого предприятием. Основная задача дрона — обеспечение логистики в полевых условиях. Беспилотник оснащён восемью пропеллерами. При повреждении одного винта он должен продолжать полёт с ограниченной эффективностью, в отличие от квадрокоптеров, которые полностью теряют устойчивость.
