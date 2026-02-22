Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США признали, что вертолёт Ми-28 играет ключевую роль в конфликте на Украине

Вертолёт Ми-28 демонстрирует высокую эффективность, играя ключевую роль в уничтожении бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне конфликта. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

Источник: Life.ru

«Конструкция Ми-28 ознаменовала собой прорыв в обеспечении высокой степени защиты экипажа: его титановая кабина оборудована бронированным стеклом и бронеэлементами из керамики, способными выдерживать попадания снарядов калибром до 20 миллиметров. Несмотря на свою тяжёлую броню, вертолёты обладают исключительной манёвренностью», — уточняется в публикации.

Уникальные летательные качества Ми-28 дают ему преимущество в бою: вертолёт может маневрировать на пределе возможностей, выполняя фигуры пилотажа, и дезориентировать системы ПВО.

Ранее Life.ru писал, что в феврале в России стартует серийное производство нового октокоптера «Воробей-15» для снабжения в зоне спецоперации. Аппарат рассчитан на перевозку полезной нагрузки до 15 кг и создан на базе пропеллера 15×7х3, уже выпускаемого предприятием. Основная задача дрона — обеспечение логистики в полевых условиях. Беспилотник оснащён восемью пропеллерами. При повреждении одного винта он должен продолжать полёт с ограниченной эффективностью, в отличие от квадрокоптеров, которые полностью теряют устойчивость.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше