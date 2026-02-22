Ричмонд
США стянули на Ближний Восток «армаду» из 16 боевых кораблей

Соединённые Штаты развернули на Ближнем Востоке внушительную группировку из 16 боевых кораблей. Об этом сообщает газета Financial Times.

Источник: Life.ru

По данным издания, к уже имеющимся на базах в Иордании, Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ пяти командным подразделениям с примерно 70 самолётами добавились два авианосных крыла. В их составе — авианосцы USS Abraham Lincoln и USS Gerald R Ford, несущие десятки самолетов и вертолетов, включая истребители F-18, EA-18 Growler, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения E-2 и грузовые машины. На борту USS Abraham Lincoln также базируются истребители F-35.

Общая численность военно-морской группировки, включающей два вспомогательных судна, составляет 16 боевых кораблей. В регионе, на базах и в море, дислоцировано около 40 тысяч американских военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон рассматривает возможность нанесения ограниченного военного удара по Ирану. Глава Белого дома подтвердил, что такой вариант находится в поле зрения администрации. Однако в детали вдаваться не стал.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

