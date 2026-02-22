США стянули на Ближний Восток «армаду» из 16 боевых кораблей

По данным издания, к уже имеющимся на базах в Иордании, Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ пяти командным подразделениям с примерно 70 самолётами добавились два авианосных крыла. В их составе — авианосцы USS Abraham Lincoln и USS Gerald R Ford, несущие десятки самолетов и вертолетов, включая истребители F-18, EA-18 Growler, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения E-2 и грузовые машины. На борту USS Abraham Lincoln также базируются истребители F-35.