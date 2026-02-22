Ричмонд
Стало известно, когда могут возобновиться переговоры по Украине в Женеве

Переговоры по Украине могут возобновиться 26 февраля в Женеве.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры по Украине в Женеве могут возобновиться уже 26 января, в четверг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Ранее трехсторонние переговоры Москвы, Вашингтона и Киева по ситуации на Украине состоялись в Женеве 17−18 февраля. В первый день они продолжались около шести часов, во второй день встреча длилась чуть меньше — приблизительно два часа.

Главой делегации от России выступил помощник президента РФ Владимир Мединский, который охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые.

