Стало известно, когда могут возобновиться переговоры по Украине в Женеве

Переговоры по Украине в Женеве могут возобновиться уже 26 января, в четверг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
Ранее трехсторонние переговоры Москвы, Вашингтона и Киева по ситуации на Украине состоялись в Женеве 17−18 февраля. В первый день они продолжались около шести часов, во второй день встреча длилась чуть меньше — приблизительно два часа.
Главой делегации от России выступил помощник президента РФ Владимир Мединский, который охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые.
