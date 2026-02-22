Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый раунд консультаций по Украине может состояться в Женеве уже 26 февраля

Возобновление переговоров по Украине в Женеве возможно уже 26 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Источник: Life.ru

«Переговоры в Женеве могут возобновиться уже в четверг», — заявил собеседник агентства.

Напомним, после раунда консультаций в Женеве 17−18 февраля стороны ограничиваются короткими заявлениями и не раскрывают деталей. Ранее глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что переговоры были «тяжёлыми, но деловыми», и заявлял, что новая встреча состоится «в ближайшее время».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше