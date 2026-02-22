Новый раунд консультаций по Украине может состояться в Женеве уже 26 февраля

«Переговоры в Женеве могут возобновиться уже в четверг», — заявил собеседник агентства.
Напомним, после раунда консультаций в Женеве 17−18 февраля стороны ограничиваются короткими заявлениями и не раскрывают деталей. Ранее глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что переговоры были «тяжёлыми, но деловыми», и заявлял, что новая встреча состоится «в ближайшее время».
