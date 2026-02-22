Посольство РФ в Сеуле отказалось снимать со здания баннер «Победа будет за нами»

Южнокорейские власти осудили появление баннера на здании. В министерстве пояснили, что правительство страны придерживается позиции, согласно которой российская спецоперация на Украине якобы незаконна. Отдельно в Сеуле высказались о взаимодействии Москвы и КНДР в оборонной сфере, назвав его «явным нарушением Устава ООН и резолюций Совета Безопасности». В МИД потребовали ~прекратить военное сотрудничество двух стран, заявив, что оно якобы представляет угрозу для безопасности Южной Кореи~.