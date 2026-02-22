Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что власти страны должны восстановить плодотворные отношения с Россией. Об этом он написал в соцсетях.
«Давайте восстановим плодотворные отношения с Россией», — говорится в его публикации.
Кроме того, французский политик призвал прекратить выделять финансовую помощь киевскому режиму и не поставлять оружие на Украину.
Ранее лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян указал, что присоединение Украины к Евросоюзу станет прямой дорогой к военному столкновению с Россией.
