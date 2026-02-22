Фицо напомнил о намерении остановить поставки электричества Киеву с 23 февраля

Обострение в отношении двух стран произошло после того, как украинская сторона в очередной раз перенесла сроки возобновления прокачки нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба». На этот раз восстановление транзита, которое ожидалось в субботу, было отложено до вторника без каких-либо объяснений.